Défice de 2,1% no primeiro trimestre

O défice público em Portugal cifrou-se, durante os primeiros três meses deste ano, em 2,1% do PIB. Este número é superior aos 1,5% previstos pelo Governo para a totalidade do ano, mas fica desde já claramente abaixo dos 3,3% registado no trimestre homólogo do ano anterior.

PUB

O valor de 2,1% no início do ano, ficando acima da meta anual, pode constituir um bom indicador para a evolução das finanças públicas se, tal como aconteceu em 2015 e 2016, se registar uma descida do valor do défice à medida que se aproxima o final do ano.

De notar contudo, como assinala o INE, que os dados agora apresentados não incluem “qualquer impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, visto que o tratamento estatístico desta operação está em análise”.

PUB

PUB

PUB