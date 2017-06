Conselho de administração da SATA com dois novos administradores

O novo conselho de administração do grupo SATA integra dois novos administradores, João Manuel Nunes e Maria Leonor Albergaria, mantendo-se Isabel Barata e Paulo Menezes, este último como presidente. Em Março, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, comunicou à Assembleia Legislativa a nomeação de Paulo Menezes para a presidência do conselho de administração da SATA.

Segundo uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, João Nunes é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e detentor do grau equivalente ao MBA em Gestão de Recursos Humanos pela Business School - Middlesex University London. Foi consultor de empresas, responsável pela Direcção do Departamento de Recursos Humanos da Portugal Telecom dos Açores e pela Divisão dos Recursos Humanos e Administrativos da Direcção de Coordenação de Correios e Telecomunicações dos Açores.

Maria Albergaria, que foi responsável na região pelo departamento dos Açores da Caixa Económica Montepio Geral, é licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e possui uma pós-graduação em Gestão, tendo desempenhado funções de directora-geral da Agência para a Promoção do Investimento dos Açores (APIA).

O grupo SATA tem neste momento cerca de 1400 trabalhadores concentrados nas operadoras SATA Air Açores e Azores Airlines, tendo fechado o ano económico de 2016 com um resultado negativo de 1,7 milhões de euros face aos 8,8 milhões negativos de 2015, sem contabilizar os impostos. De acordo com as contas da SATA, esta melhoria "decorreu essencialmente do forte crescimento do número de passageiros" em 16%, do número de voos em 14% e, consequentemente, das receitas operacionais em 13%, as quais atingiram 202 milhões de euros em 2016.

A SATA está entretanto a trabalhar com a banca, desde o último trimestre de 2016, visando alcançar um plano de refinanciamento para o grupo. A SATA foi confrontada em 1 e 2 de Junho com uma greve dos tripulantes de cabine convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e Aviação Civil, um mês depois de uma outra paralisação promovida pela mesma estrutura sindical, estando neste momento num impasse as negociações entre ambas as partes.

