Coreia do Norte volta aos testes com mísseis

A Coreia do Norte fez um novo teste com um míssil nesta quinta-feira, disse um oficial norte-americano à Reuters. Os EUA acreditam que este ensaio pode fazer parte de programa para desenvolver um míssil balístico intercontinental.

O mais recente teste dos sul-coreanos foi confirmado por um outro oficial norte-americano, ainda que não tenha dado informações detalhadas sobre os componentes do míssil ou se tem as características necessárias para integrar um programa de míssil balístico intercontinental.

O lançamento do novo míssil acontece um dia depois de Trump ter aumentado a pressão para que a China castigue Pyongyang.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, manifestou algum desapontamento em relação à falta de progressos no que toca a travar o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano. O Presidente norte-americano já disse várias vezes estar disposto a negociar directamente com Pyongyang, mas tem deixado a iniciativa junto de Pequim.

Donald Trump foi alertado para um “grande conflito” com a Coreia do Norte é passível de acontecer tendo em conta os programas de armas que estão em jogo, ainda que o oficial norte-americano diga à Reuters que a aplicação de sanções mais duras é a opção preferível, em detrimento do uso de força militar.

