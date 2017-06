Sociedade Portuguesa de Física aplaude exame realizado nesta quarta-feira

A Sociedade Portuguesa de Física (SPF) considera que a prova de exame de Física e Química A, realizado nesta quarta-feira por 42.402 alunos, “está bem construída” e que a “sua dificuldade global é adequada”. <_o3a_p>

PUB

Segundo a SPF, “ as diversas questões estão distribuídas de modo equilibrado pelos conteúdos do 10.º e 11.º ano, apresentam uma distribuição equilibrada em termos da diferenciação de níveis de dificuldades, são formuladas de forma clara e compreensível, tendo em conta os destinatários”.<_o3a_p>

O parecer da Sociedade Portuguesa de Química só deverá ser conhecido nesta quinta-feira. <_o3a_p>

PUB

Vários alunos inquiridos pelo PÚBLICO também se manifestaram satisfeitos com o exame. Do conjunto de exames nacionais, o exame de Física e Química A está entre os que costumam originar piores resultados, mas no ano passado os alunos internos conseguiram uma média 11,1 valores. Em 10 anos foi a primeira vez que a média ficou acima dos 10 valores. <_o3a_p>

Nesta quarta-feira realizaram-se também os exames do 11.º ano de Geografia A (22.314 alunos) e o de História da Cultura e das Artes (4928 estudantes).

PUB

PUB