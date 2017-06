Theresa May pede desculpa pelas falhas na resposta a incêndio de Londres

Inundada de críticas pela forma como reagiu ao incêndio na Grenfell Tower em Londres – que muitos residentes atribuíram à austeridade imposta pelo Governo conservador – a primeira-ministra britânica pediu desculpa pelas falhas na resposta aos sobreviventes e aos familiares das vítimas.

E já depois de ter prometido um inquérito independente, anunciou que vai nomear um provedor para representar as famílias lesadas, prometendo que todas serão realojadas dentro de três semanas – 68 delas em apartamentos num condomínio de luxo comprados pelas autoridades de Kensington, proprietárias do edifício de 24 andares que ardeu por completo.

O líder trabalhista exigiu que o executivo vá mais longe para evitar que se repitam tragédias como esta – em que morreram pelo menos 79 pessoas. No mesmo dia em que centenas de residentes da Grenfell Tower se manifestaram em Downing Street, Jeremy Corbyn defendeu a criação de um fundo de emergência para fiscalizar os revestimento de todas as torres de habitação social do país e assegurar que todos têm aspersores a funcionar.

