FNE e Fenprof mantêm greve marcada para esta quarta-feira

A Federação Nacional de Educação (FNE) anunciou pelas 18h desta terça-feira que vai manter a greve marcada para esta quarta-feira. O anúncio foi feito no final de uma terceira reunião com o ministro da Educação. Também a Federação Nacional de Professores (Fenprof), que saiu pelas 21h da reunião com Tiago Brandão Rodrigues, decidiu manter a paralisação.

De acordo com o líder da FNE, João Dias da Silva, os compromissos assumidos pelo ministério nesta terceira reunião "não correspondem às expectativas". Segundo o dirigente, das oito propostas apresentadas pela FNE, cinco foram recusadas pela tutela.

"Fomos até onde podiamos ir, mas o ministério não aceitou nem sequer um grupo de trabalho para avaliar a questão da aposentação", disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.

Neste encontro foram analisadas as novas propostas enviadas pelos sindicatos na segunda-feira com vista ao estabelecimento de um calendário de negociações em torno do descongelamento das carreiras, vinculação extraordinária e um novo regime de aposentação.

Na segunda-feira, a Fenprof saiu da reunião com a garantia de que, não tendo chegado a um compromisso com o ministério, a greve iria mesmo acontecer. Porém, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, tinha deixado em cima da mesa a possibilidade de desconvocar a greve se o Governo chegasse a um compromisso com as estruturas sindicais após o envio de novas propostas.

