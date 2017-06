Rio fala hoje sobre razões da crise económica rodeado de notáveis

O ex-presidente da Câmara Municipal do Porto Rui Rio, possível candidato à liderança do PSD, profere hoje uma conferência em Lisboa sobre as razões da crise económica, e que deverá juntar figuras do PSD como Manuela Ferreira Leite, Nuno Morais Sarmento, Ângelo Correia e António Capucho.

PUB

A conferência “Portugal, as razões da Crise Económica” é organizada pela plataforma “Portugal com Futuro” e será fechada à comunicação social por, segundo a organização, o país estar em luto nacional e em respeito às mais de 60 vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

Em declarações à Lusa, Rodrigo Gonçalves, um dos membros da organização e atualmente líder interino da concelhia de Lisboa do PSD, explicou que os promotores do evento não quiseram “ocupar o espaço mediático quando o país está de luto”, acrescentando que também não fazia sentido cancelar a iniciativa. “Está previsto um minuto de silêncio no início, em memória das vítimas do incêndio”, adiantou ainda.

PUB

Rui Rio falará sobre “Portugal, as razões da Crise Económica” na qualidade de economista e consultor da multinacional de recursos humanos Boyden.

De acordo com a organização, o evento conta com a presença de cerca de 200 convidados confirmados entre os quais a ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite e os ex-ministros e antigos dirigentes sociais-democratas Nuno Morais Sarmento, Pedro Roseta, António Capucho e Ângelo Correia.

De acordo com Rodrigo Gonçalves, além de figuras ligadas ao meio político, sobretudo da ala social-democrata, estarão presentes pessoas do meio empresarial e académico que “representam a sociedade portuguesa”.

O empresário e ex-candidato presidencial Henrique Neto, o ex-ministro Mira Amaral, Alexandre Patrício Gouveia, Pedro Silveira, Nuno Jonet ou Rui Vinhas da Silva são outros dos nomes confirmados.

A conferência vai decorrer no Espaço Tejo junto ao Centro de Congressos da antiga FIL.

Em Novembro do ano passado, em entrevista ao Diário de Notícias, Rui Rio admitiu candidatar-se à liderança do PSD no Congresso previsto para Abril de 2018 se até lá "não aparecer uma alternativa credível".

Na entrevista, Rui Rio assumiu estar a ser pressionado "por militantes e não militantes" para avançar para a liderança do PSD e quando questionado se "é expectável que em 2018 apareça uma alternativa de liderança no PSD", o antigo autarca responde: "Se, até lá, o partido não conseguir descolar - como se costuma dizer -, acho que sim".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Será sinal de falta de vitalidade interna se o PSD continuar com grandes dificuldades de aceitação junto das pessoas e se, mesmo assim, não aparecer uma alternativa credível a disputar a liderança", acrescentou.

À pergunta se a alternativa "poderá ser o Rui Rio", o ex-dirigente social-democrata responde afirmativamente: "Poderá".

Na entrevista, Rio condicionou, contudo, uma decisão a "diversos fatores", como a convicção dos apoios que receber e a avaliação das alternativas que possam surgir.

PUB

PUB