Lisboa: linha Azul do metro interrompida. Estações fechadas

A circulação na linha Azul do Metro de Lisboa está interrompida, devido a um incidente com um passageiro entre as estações do Marquês de Pombal e Parque.

PUB

"Devido a incidente com passageiro, está interrompida a circulação [na linha Azul]", diz uma mensagem publicada no site do metro. "Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", acrescenta a mesma mensagem.

A assessoria do Metro de Lisboa apenas acrescentou que o incidente com um homem ocorreu "no sentido ascendente entre as estações do Marquês do Pombal e do Parque" e que se aguarda a chegada do INEM ao local.

PUB

Além da interrupção, há estações fechadas, como a de Carnide, segundo informações recolhidas pelo PÚBLICO. A assesoria do metro diz que fechar as estações é o procedimento normal quando a circulação é interrompida.

PUB

PUB