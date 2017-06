Ronaldo é ouvido a 31 de Julho pela Justiça espanhola

O internacional português é acusado pelo Fisco espanhol de evasão fiscal no valor de 14,7 milhões de euros pela gestão dos seus direitos de imagem. De acordo com o jornal El Confidencial, Ronaldo é ouvido a 31 de Julho.

Segundo o jornal espanhol, Cristiano Ronaldo será ouvido na condição de investigado e deverá comparecer às 11h (10h em Lisboa) no tribunal de instrução de Pozuelo de Alarcón, em Madrid.

A queixa foi apresentada pela secção de delitos económicos da Procuradoria provincial de Madrid, que o acusa de quatro delitos de fuga ao fisco.

Segundo o fisco, Ronaldo optou “expressamente”, a 11 de Novembro de 2011, pelo regime fiscal espanhol aplicado aos estrangeiros a residir no país. Esse regime permitia ao jogador português beneficiar de condições fiscais mais favoráveis, ficando obrigado a contribuir com 24% ou 24,75% dos seus rendimentos para os impostos em Espanha.

Face à polémica que envolve o jogador português e o fisco espanhol, surgem rumores de que Ronaldo não quer regressar ao Real Madrid. Esta segunda-feira, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, quebrou o silêncio para dizer que o avançado espanhol "tem um contrato e é jogador do Real". "Nem eu nem ninguém do Real Madrid concebemos que ele saia", vincou o dirigente desportivo espanhol.

