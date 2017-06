Se ganhar em Queen’s Club, Murray vai doar o prémio às vítimas da Torre Grenfell

Caso vença o torneio de Queen’s Club, o tenista Andy Murray doará o prémio às v��timas do incêndio na Torre Grenfell, que matou 79 pessoas na passada quarta-feira em Londres.

PUB

As intenções do número um do ranking mundial foram anunciadas por pessoas ligadas à organização desta competição. Contudo, a equipa técnica do tenista recusou-se a prestar declarações, segundo o Independent.

Esta não é a primeira vez que o tenista de 30 anos doa os seus prémios. Em 2013, Murray doou 82 mil euros ao hospital Royal Marsden, onde Ross Hutchins — antigo tenista britânico e amigo de Murray — estava a ser tratado a um linfoma, recorda o The Telegraph.

PUB

Um ano depois, Andy Murray angariou mais de 56 mil euros em memória da tenista Elena Baltacha, que morreu aos 30 anos, vítima de um cancro no fígado. Já em 2015, o tenista ajudou a angariar cerca de 94 mil euros, para ajudar os refugiados que fugiam da guerra na Síria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O torneio de Queen's Club teve início esta terça-feira, em Kensington, onde Murray irá defrontar Aljaz Bedene. A competição termina no próximo domingo, 25 de Junho. Caso Andy Murray saia vencedor do torneio, este será o seu sexto título do Queen's Club.

Nesta onda de solidariedade, juntou-se ao tenista o lateral direito do Arsenal Héctor Bellerín. O jogador escreveu na sua conta do Twitter que iria doar “56 euros para ajudar as vítimas” do incêndio na Torre Grenfell, "por cada minuto que jogue no Campeonato Europeu de Futebol Sub-21".

For every minute I play in #U21EURO I'll donate £50 to help Grenfell Tower victims. Please support in any way ?? https://t.co/CHbqgnlSum pic.twitter.com/TODwIkLwj1 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 17 de junho de 2017

PUB

PUB