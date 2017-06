Time Warner vai criar programas para o Snapchat

A gigante de entretenimento norte-americana Time Warner vai produzir até dez programas originais para o Snapchat, uma aplicação móvel que permite partilhar fotografias e mensagens que desaparecem pouco tempo após o envio, ao longo dos próximos dois anos.

"A parceria com a Snap Inc [a empresa dona do Snapchat] vai impulsionar este formato, ao expor os seus utilizadores a conteúdo inovador e cativante de marcas e personagens que apreciam e nas quais confiam", diz Gary Ginsberg, o vice-presidente de comunicação e marketing da Time Warner em comunicado.

O interesse nas acções da Snap foi reanimado após a notícia desta segunda-feira, com as acções a subirem quase 3%, rondando os 18 dólares, às 16h30 (hora de Lisboa).

O Wall Street Journal avançou que o Snapchat vai receber cerca de 100 milhões de dólares para transmitir os programas e publicidade criados pelo estúdio da Warner Bros e pelos canais de cabo da Turner (que incluem a CNN, a Cartoon Network e a Boomerang). Ambas as empresas fazem parte do conglomerado Time Warner, que acredita que a estratégia levará mais pessoas, habituadas a estas plataformas, a assistir aos seus canais.

À semelhança de outros programas do Snapchat, os episódios terão entre três e cinco minutos.

“Esta parceria é mais um passo entusiasmante à medida que continuamos a expandir em novos ramos, incluindo dramas, comédias, programas de notícias, documentários e mais”, disse Nick Bell, o vice presidente do conteúdo do Snapchat.

