Tragédia em Pedrógão: textos que vale a pena ler

O incêndio em Pedrógão Grande é naturalmente o tema do dia (e dos próximos dias) em Portugal. No PÚBLICO estamos a fazer uma cobertura exaustiva desta enorme tragédia e o mesmo se aplica aos restantes órgãos de comunicação social portugueses. Por isso, abrimos a janela para a concorrência e deixamos-lhe algumas sugestões de leitura.

PUB

Estaremos condenados a ver as tragédias repetirem-se?

Expresso

PUB

O jornalista Rui Cardoso compara a tragédia de Pedrógão Grande com o que aconteceu em Águeda em Junho de 1986, quando 16 bombeiros morreram. Entre histórias das reportagens que fez em Águeda nesse tempo e uma descrição do quanto evoluíram os equipamentos dos bombeiros, Rui Cardoso deixa críticas à política florestal do país. “Tal como a política externa de um país é fundamentalmente uma questão de política interna, evitar fogos é fundamentalmente uma questão de política florestal. Foi isso que Ribeiro Telles, Abílio Araújo, Gomes Guerreiro, Azevedo Gomes e tantos outros nos tentaram, quase sempre em vão, ensinar.” Ler

A estrada mais triste de Portugal

Expresso

“Dizem que é uma estrada, mas não passa de uma ausência. Como se vida tivesse sido sugada de repente e o caminho entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera não passasse agora de uma coisa que já foi. Dezena e meia de quilómetros reduzidos a nada.” Começa assim a reportagem de Ricardo Marques sobre a estrada EN236-1, onde várias pessoas morreram, sem conseguir escapar às chamas. Ler

“A temperatura dentro dos carros chegou aos 600 graus”

Visão

Um texto curto, mas com dados interessantes sobre o trabalho realizado pelos peritos do Instituto de Medicina Legal. “A temperatura dentro dos carros chegou aos 600 graus”, contou Gonçalo Carnim, do Instituto de Medicina Legal de Coimbra, à jornalista Sara Sá. Ler

Quem são e o que fazem as equipas que estão a identificar os corpos

Observador

É um texto que complementa o anterior. Luís Rosa e Rita Ferreira, no Observador, descrevem como funcionam as equipas do Instituto de Medicina Legal que se dedicam à identificação dos corpos em situações de desastre. Ler

Como explicar a tragédia às crianças: “É preciso transmitir-lhes segurança”

Diário de Notícias

É um clássico destes momentos de tragédias, mas nunca é de mais recordar como se deve explicar estes momentos às crianças. “O importante é transmitir segurança. O principal medo da criança é pensar que isso lhe pode acontecer. É preciso tranquilizá-la, explicando que é uma experiência isolada e que a criança, no mundo onde vive, está em segurança”, explicou o psiquiatra Pedro Pires ao jornalista Rui Marques Simões, neste artigo no Diário de Notícias. Ler

“Encontrei dez corpos. Não sei do meu filho…”

Observador

Na aldeia de Nodeirinho, morreram 11 pessoas, um terço da população, conta o jornalista Miguel Santos Carrapatoso, nesta reportagem do Observador. Um relato duro com histórias de quem ainda tem esperança (um homem procura o filho) e de quem não quer acreditar no que aconteceu (um homem que guarda a casa onde a namorada morreu). Ler

Os incêndios não se combatem com água

Eco

É um texto de opinião de António Costa, publisher do Eco, que levanta várias questões sobre a gestão da floresta em Portugal e que termina assim: “Sabemos outra coisa, com dor e morte, os incêndios em Portugal não se combatem com água.” Ler

O incêndio em Pedrógão visto do espaço

Jornal de Notícias

Não é um texto, mas sim uma fotogaleria com imagens de satélite da NASA, onde dá para ter uma ideia da dimensão do incêndio em Pedrógão Grande. Ver

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Imagens captadas por drone revelam a dimensão do incêndio

RTP

São três minutos e vinte e sete segundos de imagens captadas por um drone da RTP em que se percebe o grau de destruição provocado por este incêndio. Um cenário desolador. Ver

PUB

PUB