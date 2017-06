Habitantes de Figueiró encaminhados para “zonas seguras”

A "maior parte" das aldeias de Figueiró dos Vinhos estão ameaçadas pelas chamas e os habitantes estão a ser encaminhados para "zonas seguras" na sede do concelho, disse esta madrugada à Lusa fonte dos bombeiros locais.

PUB

"A situação está muito complicada. Temos muitas aldeias ameaçadas pelas chamas e por isso estamos a retirar os habitantes para zonas seguras na vila", relatou a operadora de serviço nos Bombeiros de Figueiró dos Vinhos.

A mesma fonte revelou que os habitantes das aldeias em perigo estão a ser instalados provisoriamente no Pavilhão Gimnodesportivo local.

PUB

Para o Hospital do Avelar e para o Centro de Terceira Idade de Figueiró estão a ser encaminhadas "as pessoas acamadas ou com problemas de saúde".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo os bombeiros, "a maior parte das aldeias" do concelho estão a ser afectadas pelo incêndio que deflagrou sábado no concelho vizinho de Pedrógão Grande e que causou 24 mortos, segundo os números oficiais há hora de publicação desta notícia. "Salgueiro, Bouro, Cabreiro, Casal de São Simão, Colmeal e muitas outras aldeias estão ameaçadas pelas chamas", descreve a mesma fonte.

Neste momento, as chamas já estão a ser combatidas por diversas corporações de bombeiros dos concelhos vizinhos e de outras zonas do país, depois de uma primeira fase em que o combate foi feito apenas por meios locais.

O fogo deflagrou ao início da tarde de sábado numa área florestal em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), e alastrou-se ao município vizinho de Figueiró dos Vinhos.

PUB

PUB