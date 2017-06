Sete marinheiros americanos desaparecidos foram encontrados mortos

As buscas por sete marinheiros norte-americanos desparecidos após uma colisão do navio de guerra USS Fitzgerald e de um cargueiro filipino no Pacífico foram suspensas depois de os corpos terem sido encontrados no interior do navio por mergulhadores, em partes que foram danificadas pela colisão.

Não era claro o que teria motivado o acidente, mas sabe-se que o cargueiro das Filipinas mudou o seu curso 25 minutos antes do acidente, fazendo uma inversão de marcha repentina.

A colisão deu-se ao largo da cidade de Yokosuka, a Sul de Tóquio, onde os Estados Unidos têm uma base naval. O navio foi rebocado até à base onde foi inspeccionado.

“Equipas de busca e salvamento conseguiram ter acesso a espaços que foram danificados durante a colisão e os marinheiros desparecidos foram localizados nos compartimentos inundados”, dizia um comunidado da 7.ª frota americana, a do Pacífico, a que pertencia o navio.

