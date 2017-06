Seis membros do órgão que deveria aconselhar Trump sobre o VIH batem com a porta

Seis membros do Conselho Consultivo do Presidente Trump para o VIH apresentaram a demissão, segundo avança neste sábado à noite o diário Washington Post. O mesmo jornal diz que os demissionários "estão furiosos com aquilo que classificam como a política de saúde regressiiva da nova administração e a falta de interesse demonstrada pelo Presidente Trump".

A demissão foi anunciada publicamente pelos próprios ex-membros daquele órgão consultivo do Presidente dos EUA, numa carta subscrita por Scott Schoettes, Lucy Bradley-Springer, Gina Brown, Ulysses Burley II, Michelle Ogle e Grissel Granados – os seis demissionários – e divulgada pela revista Newsweek.

"Como defensores das p+essoas que vivem com o VIH, dedicámos as nossas vidas a combater esta doença e sentimos que não podemos continuar a fazê-lo dentro das limitações do que é um órgão consultivo do Presidente, que simplesmente não se interessa", escrevem.

