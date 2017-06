Forças iraquianas lançam ataque contra o Daesh em Mossul

As forças iraquianas lançaram este sábado um ataque para expulsar o Daesh da Cidade Velha de Mossul (Iraque), a última zona que os jihadistas ainda controlam nesta cidade.

PUB

"Os ataques aéreos começaram logo após a meia-noite. As operações terrestres na Cidade Velha tiveram início ao amanhecer", disse à AFP fonte militar iraquiana.

Apoiadas por uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, as forças iraquianas estão a conduzir desde Outubro uma grande ofensiva para expulsar o Daesh de Mossul, que foi conquistada pelos jihadistas em Junho de 2014.

PUB

Desde o início da ofensiva, 862 mil pessoas saíram da cidade, a segunda do Iraque, mas 195 mil já regressaram às zonas já reconquistadas a leste.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, há 667 mil civis de Mossul desalojados, muitos dos quais a viver em 13 campos do ACNUR.

"Este é o último capítulo" da ofensiva, disse o general Abdul Ghani al-Asadi, comandante da unidade de elite do Serviço de Contra Terrorismo das Forças Armadas iraquianas.

A queda de Mossul representará a queda da metade iraquiana do autoproclamado "califado" que o grupo criou em territórios conquistados no Iraque e na Síria. Na semana passada, o Governo de Moscovo anunciou estar a investigar a possibildiade de o "califa" do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, ter sido morto num bombardeamento das forças russas na cidade síria de Raqqa. Baghdadi já foi dado como mortou noutras ocasiões.

PUB

PUB