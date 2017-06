Marcelo pede consenso dos partidos sobre candidatura à Agência Europeia do Medicamento

O Presidente da República (PR) pediu nesta quinta-feira que os partidos “estabilizem a opinião” sobre a localidade portuguesa a candidatar à Agência Europeia do Medicamento (EMA), escolham “a que tem melhores hipóteses de ganhar” e “remem na mesma direcção”.

“O que o PR pode desejar, em primeiro lugar, é que rapidamente os partidos definam uma posição. Se é a que tinham, se é outra e qual: Porto ou Braga. Depois, que definam por consenso, para um não defender uma coisa e outro defender outra”, pediu Marcelo Rebelo de Sousa, questionado sobre a possibilidade de ainda haver unidade nacional relativamente à localidade portuguesa a candidatar à sede da EMA, que deve abandonar Londres com a saída do Reino Unido da União Europeia.

“É preciso todos juntarem-se para que Portugal ganhe, porque isso é que é importante”, acrescentou, em declarações aos jornalistas na Póvoa de Varzim, alertando para a necessidade de o acordo partidário ser “rápido”, porque está em causa uma “luta muito difícil”, com “hipóteses limitadas”, pelo que importa não as tornar “impossíveis”.

“O que posso pedir é que os partidos estabilizem a opinião, cheguem ao acordo possível e depois remem todos na mesma direcção, senão o que já é difícil torna-se impossível”, frisou o chefe de Estado, à margem de cerimónia de homenagem à Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, com o título de membro honorário da Ordem de Mérito.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, é “prejudicial” a polémica que se tem gerado em torno da candidatura de Portugal à EMA, com vários políticos e localidades a reivindicar a sede da agência europeia, depois de o Governo ter escolhido Lisboa.

“À partida todos tinham a mesma opinião. É preciso ficar claro quem tem agora uma opinião e quem tem outra. Ficar claro a que tem melhores hipóteses para ganhar e, depois, todos juntarem-se para que Portugal ganhe, porque isso é que é importante”, vincou.

Marcelo lembrou que, “há um mês, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de saudação e apoio a Lisboa como local escolhido na candidatura portuguesa”.

“É natural que os partidos mudem de opinião e tenham entretanto aparecido outras hipóteses no quadro da descentralização. Fala-se do Porto e de Braga. Mas é preciso que, rapidamente, os partidos definam uma posição”, avisou o PR.

A Câmara do Porto aprovou na terça-feira, por unanimidade, criar um grupo de trabalho para candidatar a cidade a acolher a EMA, mas apenas se o Governo garantir “rever” a decisão de candidatar Lisboa.

A deliberação foi tomada com base numa proposta do PS, à qual o presidente da Câmara, o independente Rui Moreira, sugeriu acrescentar a ressalva de que o Porto preparará candidatar-se “no prazo máximo de 30 dias”, apenas se for garantido que o Governo pode ainda rever a decisão tomada”.

Numa carta dirigida a Rui Moreira, a que a Lusa teve acesso, o primeiro-ministro explica ter decidido candidatar Lisboa devido à “conveniência da proximidade do Infarmed” e por “ser factor de preferência a existência de Escola Europeia, que só Lisboa poderá vir a ter”.

Entretanto, um grupo de deputados do PSD defendeu a instalação da EMA em Coimbra, tendo questionado o Governo sobre se a cidade foi estudada como alternativa a Lisboa para receber aquele organismo.

Na quarta-feira, o PSD questionou o Governo sobre as razões para candidatar Lisboa e "preterir outras cidades portuguesas", inquirindo se "alguma outra opção foi sequer considerada".

No mesmo dia, o presidente da Câmara de Braga criticou o Governo e a União Europeia por não ter recebido “até à data” nenhuma informação “concreta” e “rigorosa” sobre os requisitos para acolher a EMA.

A 9 de Junho, um grupo de deputados do PS eleitos pelo Porto questionou o Governo sobre os “estudos que sustentam a decisão de localização” da EMA.

Na cerimónia de homenagem à Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, o chefe de Estado elogiou a “instituição que tem servido esta terra, esta gente e o país”.

“Os portugueses estão gratos aos que sabem cuidar, nas horas fáceis mais também nas horas muito difíceis, e ao longo de muitos anos, pelos que se sacrificam pela comunidade”, afirmou.

