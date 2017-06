Número de mortos no incêndio em Londres sobe para 17

O chefe da polícia de Londres revelou nesta quinta-feira que subiu para 17 o número de mortos no incêndio que consumiu por completo Torre Grenfell, um edifício de 24 andares no centro de Londres, na quarta-feira. Sublinhando que não há indícios de que se tenha tratado de um atentado terrorista, Stuart Cundy disse ainda que ficaram feridas 78 pessoas.

Em conferência de imprensa, o comandante britânico disse que o balanço final da tragédia ainda não pode ser feito, admitindo que continuam à procura de mais cadáveres. Stuart Cundy revelou que só nesta quinta-feira de manhã os bombeiros e as forças de segurança conseguiram chegar aos últimos andares do prédio.

As autoridades temem pelas dezenas de habitantes do edifício que permanecem desaparecidos. Até ao momento, frisou Cundy, “há dezenas de pessoas cujo paradeiro é desconhecido”.

Segundo os bombeiros, “é praticamente impossível” que alguém que tenha ficado no interior do prédio tenha sobrevivido. O oficial dos bombeiros que esteve presente na conferência de imprensa disse ainda que a visita aos últimos andares “foi breve por razões de segurança”: “Neste momento não estamos a enviar ninguém para os últimos andares porque essas zonas não são estruturalmente seguras. As visitas feitas foram muito breves”.

“Pedimos a todas as pessoas que moravam no edifício e se encontrem em local seguro que entrem em contacto com a polícia”, afirmou Stuart Cundy.

Dos 78 feridos registados, 34 continuam hospitalizados, 17 dos quais em estado crítico.

As visitas aos últimos andares foram feitas com cães especializados na busca de pessoas. Foram também usados drones.

O prédio em causa tem 24 andares e ardeu na quarta-feira. O alarme foi dado por volta da 1h da manhã. Não se sabe, ainda, o que provocou as chamas, mas um grupo de moradores fez repetidos alertas, ao longo dos últimos anos, devido às precárias condições de segurança do edifício caso houvesse um incêndio, apesar de recentemente ter sido feita uma remodelação que custou mais de 11 milhões de euros.

