Aplicação permite fraude com os cartões Andante

Há uma aplicação para smartphones que permite o carregamento ilegal de viagens no cartão Andante azul, de forma gratuita. A fraude foi detectada há três meses pelos Transportes Intermodais do Porto (TIP), que já estão a implementar medidas para impedir estes actos. A notícia foi avançada nesta terça-feira pelo Observador.

A fraude é feita a partir de smartphones com Near Field Communication (NFC), uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio, e com uma aplicação descarregada gratuitamente. Só funciona nos cartões Andante azuis e não nos de assinatura mensal.

Fonte do PÚBLICO, que já realizou carregamentos ilegais, explicou a facilidade do processo: “Há uma aplicação gratuita na Play Store que lê os dados do cartão para o telemóvel. Tendo um cartão Andante carregado, a aplicação consegue guardar o estado do cartão com as viagens. Só que essa aplicação também escreve. Ou seja, depois de se gastar as viagens, é possível reescrever informação no cartão com o estado que foi guardado, anteriormente, no telemóvel.”

A fonte garantiu, ainda, que já foi fiscalizada num dos transportes do Porto e os “picas” não detectaram nada. Um dado que a assessoria do TIP contraria: “À medida que vamos identificando pessoas que carregam fraudulentamente os cartões, através de acções de fiscalização, vamos fazendo participações-crime.”

Assessoria do TIP avançou, ainda, que a fraude se trata de “uma questão pontual e com uma expressão residual” e adiantou que o agrupamento de empresas já fez uma queixa contra incertos pela utilização fraudulenta dos cartões.

Aquando a troca dos cartões antigos para os novos, o TIP ainda não tinha conhecimento da questão, mas a assessoria do agrupamento de empresas garante que já estão a ser tomadas medidas: “Estamos a fazer um conjunto de intervenções que permitem pôr fim a este tipo de carregamentos. Vamos reforçar a segurança de todo o sistema Andantes e do carregamento de títulos.”

