Incêndio destrói 35 veículos num parque de estacionamento em Faro

Um incêndio danificou 40 automóveis num parque de estacionamento de Faro, no Algarve. Pelo menos 35 veículos ficaram completamente destruídos. O fogo deflagrou ao início da tarde no parque de uma empresa de rent-a-car, na zona de Patacão, e foi dominado cerca de uma hora depois.

Abel Gomes, segundo comandante da Protecção Civil, disse aos jornalistas que o alerta chegou às autoridades pelas 14h18 e que foram mobilizados 51 bombeiros e 18 veículos. O responsável precisou que 40 veículos foram afectados e que um bombeiro teve uma entorse durante o combate às chamas. Ao PÚBLICO, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS) não soube precisar qual o número de veículos que se encontravam estacionados no local.

Ainda não se sabe o que esteve na origem do incêndio, mas, segundo Abel Gomes, a existência de vegetação seca no parque ajudou à propagação do fogo.

