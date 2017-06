Dois mortos e centenas de doentes devido a intoxicação em campo de deslocados no Iraque

Uma mulher e uma criança morreram depois de terem comido uma refeição de sopa, arroz, galinha e iogurte servida no campo de deslocados de Mossul, no Iraque, na segunda-feira à noite.

A refeição, servida após o pôr-do-sol, marcava a quebra do jejum diário do Ramadão, o mês sagrado do islão. Pelo menos 300 pessoas foram hospitalizadas na sequência da intoxicação alimentar. Cerca de cem estavam em estado considerado grave.

O deputado iraquiano Zahed Khatoun, responsável pelo comité para os deslocados do Parlamento, descreveu à agência Reuters como muitas pessoas vomitaram e desmaiaram logo a seguir à refeição.

“É trágico que isto aconteça a pessoas que já passaram por tanto”, declarou Andrej Mahecic, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), que gere este campo e outros 12 em conjunto com as autoridades iraquianas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse que a refeição foi comprada por uma organização não-governamental do Qatar a um restaurante local, mas outras agências no terreno não confirmaram a informação. O ACNUR declarou apenas, numa declaração citada pelo diário britânico The Guardian, que aguarda “a investigação da polícia para perceber claramente a sequência de acontecimentos e tirar lições deste incidente trágico”.

Muitos dos 6300 residentes do campo fugiram de Mossul, onde as forças iraquianas e os seus aliados levam a cabo uma forte ofensiva para afastar o Daesh da parte norte da cidade.

Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, perdeu já pelo menos um terço dos seus habitantes. Controlada pelo Daesh desde 2004, foi de lá que o líder do movimento declarou a intenção de criar um "califado".

Meses depois do início do ataque dos iraquianos e americanos, os combatentes do Daesh controlam hoje apenas alguns bairros na parte da cidade velha.

