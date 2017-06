Parlamento Europeu poderá ter novo edifício em Bruxelas

A sede do Parlamento Europeu em Bruxelas tem apenas 24 anos, mas poderá lugar um novo edifício. Em causa está o incumprimento das normas de segurança, estabelecidas pela União Europeia.

A versão europeia do jornal norte-americano Politico teve acesso a uma nota confidencial, em que o secretário-geral do Parlamento, Klaus Welle, informa que a “administração recomenda a reconstrução de toda a estrutura, ao invés de esta ser apenas reforçada”. Na nota datada a 11 de Maio, Welle garante que a construção de um novo edifício “vai assegurar, depois de o trabalho estar completo, o cumprimento de todas as normas de segurança”.

Contactado pelo jornal, Welle afirmou que se trata-se "apenas de uma avaliação técnica do edifício". O edifício que abriga o hemiciclo, o escritório de Antonio Tajani e as instalações para o acolhimento dos dignatários viu parte do seu tecto ruir, em 2012, durante uma sessão plenária. De acordo com a nota, a queda do tecto foi causada por fendas existentes na cobertura do edifício.

Actualmente o edifício não cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no código da União Europeia. Na nota, Klaus Welle avança que “qualquer estrutura que não tenha uma base forte, vai comportar-se como um dominó: quando ocorrer um episódio ocasional, a destruição de um elemento irá originar a destruição de outros”. Para Welle, isso irá levar “à destruição total, ou em parte, daquela estrutura”.

De acordo com o Politico, Antonio Tajani, o presidente do Parlamento Europeu, reuniu-se nesta segunda-feira, em Estrasburgo, com os 14 vice-presidentes – representantes dos 715 eurodeputados – para discutirem a “renovação do edifício Paul-Henri Spaak (PHS)”.

A administração do Parlamento pediu a duas empresas externas a realização de dois estudos para a avaliação da estrutura. As informações das duas empresas foram anexadas à nota do secretário-geral e ambas recomendam a reconstrução do edifício.

Klaus Welle afirma na nota que, de acordo com a conclusão dos estudos, o “reforço” do edifício seria “extremamente mais caro, mais complexo e iria demorar muito tempo até estar concluído”.

Segundo as informações presentes na nota, a reconstrução da estrutura pode chegar aos 430 milhões de euros (a preços de 2015). Para Klaus Welle, a sua reconstrução iria “reflectir as ambições da Instituição" e responder às questões de segurança, "relacionadas com a estabilidade do edifício."

