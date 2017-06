Navalni condenado a 30 dias de prisão

O principal opositor de Putin, Alexei Navalni, foi condenado a 30 dias de prisão por violar repetidamente a lei por organizar manifestações, noticia a Reuters, depois de ter sido detido nesta segunda-feira.

Navalni preparava-se para sair de casa e juntar-se aos protestos por si organizados quando foi interceptado pela polícia. O alerta foi dado pela mulher do activista, blogger e político que informou sobre a detenção através do Twitter, acrescentando que nenhum plano para as manifestações seria alterado.

Esta segunda-feira, milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades por toda a Rússia numa acção contra a corrupção no Estado organizada por Navalni. Ao longo do dia o número de detenções foi aumentando, chegando às várias centenas em Moscovo e São Petersburgo, ao mesmo tempo que surgiam relatos de utilização de gás pimenta contra os manifestantes por parte das autoridades.

