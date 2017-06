Paquistanês é condenado à morte por blasfemar no Facebook

Um tribunal antiterrorismo do Paquistão condenou à morte um homem sob acusação de ter cometido blasfémia no Facebook, revelou um procurador local. Esta é primeira vez que alguém é condenado à morte no país por blasfemar nas redes sociais.

PUB

A condenação de Taimoor Raza, 30 anos, acontece ap��s se ter acentuado no país a repressão contra blasfémia na Internet, uma política conduzida pelo governo do primeiro-ministro Nawaz Sharif.

A blasfémia é um assunto muito sensível no Paquistão, país de maioria muçulmana, onde insultar o profeta Maomé é um crime capital. Dezenas de pessoas estão no corredor da morte por este motivo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Shafiq Qureshi, procurador público em Bahawalpur, a mais de 400 quilómetros a sul da capital da província, Lahore, disse que Raza foi condenado por ter feito observações depreciativas contra o profeta Maomé, suas esposas e companheiros.

“Um tribunal antiterrorismo de Bahawalpur condenou-o à pena de morte”, disse Qureshi à Reuters. “É a primeira vez que um caso de pena de morte envolve as redes sociais”.

É raro que um tribunal antiterrorismo julgue uma acusação de blasfémia, mas o caso de Taimoor Razafoi incluído nesta categoria porque as suas acusações incluíam ofensas ao combate ao terrorismo a par do discurso de ódio.

PUB

PUB