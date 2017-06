Autocarro arde no túnel do Marão

Um veículo pesado de passageiros está em chamas no interior do túnel do Marão, no sentido Amarante-Vila Real, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. O incidente obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, adianta a agência Lusa.

De acordo com o site da Protecção Civil, há registo da ocorrência, com pelo menos 28 operacionais e 10 meios terrestres destacados para Ansiães, na saída oeste do túnel. Ao PÚBLICO, o CDOS fala em 13 viaturas a caminho do local.

Não há até, ao momento, notícia de vítimas e o CDOS não soube precisar se o autocarro seguia com passageiros a bordo. Desconhecem-se as circunstâncias do incidente.

As imagens partilhadas pelo Vila Real Online na rede social Twitter mostram fumo negro e o trânsito parado à entrada do túnel.

Autocarro que seguia no sentido Amarante-Vila Real incendiou-se hoje ao final da tarde no Túnel do Marão. pic.twitter.com/3AodLh9aZq — Vila Real Online (@vilarealonline) June 11, 2017

