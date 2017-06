Passos reafirma que manter Lacerda Machado na TAP fica como "uma nódoa"

O líder do PSD disse este domingo, em Santarém, que se o Governo mantiver o advogado Lacerda Machado na administração da TAP essa será "uma decisão errada". Falando durante uma visita à Feira Nacional da Agricultura, que decorre até dia 18 em Santarém, Pedro Passos Coelho afirmou que a decisão cabe ao Governo, mas que manter na administração da companhia aérea o nome da pessoa que esteve envolvida na negociação da reversão da privatização da TAP, de que resultou um contrato com o Estado, "ficará como uma nódoa na nova administração".

Questionado sobre se o facto de o economista e militante do PSD Miguel Frasquilho presidir à administração da empresa não o tranquiliza, Passos afirmou que "uma coisa não tem nada a ver com a outra", pois o Governo escolhe quem entender para representar o Estado nas empresas em que tem participação.

"Referi-me a uma situação em concreto que acho que não é uma situação correta", disse, retomando declarações feitas no sábado à noite na convenção autárquica do PSD do distrito de Viseu.

Passos Coelho recordou que Lacerda Machado, "inicialmente até, ao que se dizia, pro bono, estava a negociar em nome do Governo a reversão da operação" de privatização da TAP, de que resultou "um contrato com o Estado para regularizar essa situação", sendo agora nomeado como administrador da empresa em cujo processo negocial com o Estado esteve envolvido.

"Isso a mim parece-me que é uma coisa que é o que é, que eu já disse, e que ficará como uma nódoa na nova administração, disso não tenho dúvida nenhuma", declarou.

Questionado sobre se esperava uma declaração do Presidente da República sobre esta matéria, o presidente do PSD afirmou não ter "nenhuma expectativa particular em relação a isso". "Tenho dito muitas vezes que não incluo o senhor Presidente da República na nossa intervenção partidária. São coisas distintas", declarou, sublinhando que as suas declarações "valem por si e têm como destinatário o país e os portugueses".

No sábado, Passos Coelho afirmou, em Viseu, ser "uma pouca-vergonha" o Governo nomear para administrador da TAP "o mesmo homem que andou a negociar a reversão" da privatização da transportadora. "Isto é uma pouca-vergonha, não tem outra classificação. E fica tão mal a quem nomeia como a quem aceita", afirmou Passos Coelho, ao discursar durante a convenção autárquica do PSD de Viseu.

Miguel Frasquilho vai ser o novo presidente do Conselho de Administração da TAP, confirmou no sábado o jornal Expresso, que avançou ainda o nome do advogado Lacerda Machado e da líder da Fundação Serralves, Ana Pinho, para vogais.

