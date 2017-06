Dois desaparecidos no mar da praia da Baía, em Espinho

Duas pessoas desapareceram ao início da tarde no mar junto à praia da Baía, em Espinho, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. Segundo o CDOS de Aveiro, o alerta foi dado às 15h45, por um popular, decorrendo neste momento buscas envolvendo os Bombeiros de Espinho, a Polícia Marítima, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Força Aérea.

Segundo a edição online do Jornal de Notícias, os desaparecidos serão dois jovens de 20 anos, que terão sido levados por uma onda depois de terem entrado no mar para ir buscar uma bola, com a qual estavam a jogar na areia.

O jornal indica ainda que os jovens serão residentes em Canedo, Santa Maria da Feira, tendo o acidente ocorrido na parte norte da praia da Baía, muito frequentada por praticantes de surf e bodyboard.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Protecção Civil, estão envolvidos nas buscas 12 operacionais, apoiados por cinco veículos e um meio aéreo.

A notícia surge na mesma tarde em que duas crianças desapareceram numa praia fluvial do Vouga, perto de Águeda.

