Google cria doodle dedicado ao Dia de Portugal

O mundo da Internet já se habituou a celebrar datas especiais com os doodles do popular motor de pesquisas Google. Não é preciso ir muito longe para encontrar listas e mais listas dos mais "épicos" ou mais criativos – até mesmo os mais disparatados – doodles criados para assinalar uma efeméride. E como a Google pensa global, mas age local, não deixa passar em branco datas como o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra em Portugal como um feriado nacional, neste sábado, 10 de Junho.

Em inglês, segundo os dicionários, um doodle pode ser um rabisco, um desenho, daqueles que se faz quando se está distraído, absorto noutros pensamentos e alheios ao que nos rodeia. Para o Google, no entanto, um doodle é "a surpreendente, divertida e, por vezes, espontânea mudança do logotipo do Google para celebrar feriados, aniversários e a vida de artistas, pioneiros ou cientistas famosos", explica a própria empresa.

E quem acede durante este dia à versão portuguesa (www.google.pt) depara-se com o nome do motor de busca escrito a vermelho, delimitado em cima e em baixo por duas linhas verdes – duas cores nacionais –, sendo que uma das letras, um "o", se transforma numa bandeira portuguesa esvoaçante.

