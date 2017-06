25 anos de Mutantes S.21 nos 25 anos do Curtas Vila do Conde

Começa a desenhar-se com mais precisão o programa da edição 25 do Curtas Vila do Conde, que volta a apostar com força na música, com concertos de Mão Morta, Chassol, Capitão Fausto, Evols e Pega Monstro. A decorrer de 8 a 15 de Julho, o festival celebra o seu quarto de século com um programa de “carta branca” para o qual convidou 25 figuras, de cineastas e músicos a críticos e jornalistas, para escolherem um filme de entre os milhares apresentados durante as 25 edições do Curtas.

Mas as primeiras revelações do programa vão direitinhas para a secção musical Stereo, que se tornou numa das âncoras do festival. O destaque vai naturalmente para os Mão Morta, com a banda de Adolfo Luxúria Canibal a apresentar na íntegra o seu álbum-charneira Mutantes S.21, publicado no mesmo ano em que o Curtas teve a sua primeira edição – 1992. No concerto, os Mão Morta contarão com ilustração ao vivo de João Martinho Moura, trabalhando sobre 15 ilustrações encomendadas pelo grupo para a edição especial comemorativa dos 25 anos do álbum de Budapeste. Será a 15 de julho no Teatro Municipal

Do programa Stereo, o que mais se enquadra na habitual programação de filmes-concerto é a apresentação, logo no dia 8, da Atlantic Coast Orchestra, projecto de jovens músicos que interpretam a partitura escrita por Andrew Simpson para um dos clássicos da comédia muda, Pamplinas Maquinista (1926), com Buster Keaton. O Teatro Municipal receberá ainda concertos do francês Christophe Chassol (12 de Julho) e dos Capitão Fausto (14 de Julho) e, num regresso ao entretanto renovado Auditório Municipal onde o Curtas decorreu até 2010, actuações dos Evols (9 de Julho) e dos Pega Monstro (10 de Julho). Os bilhetes, já à venda, vão dos 5 aos 14 euros consoante o concerto, na Bilheteira Online e no próprio Teatro Municipal.

