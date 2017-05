Curtas Vila do Conde celebra 25 anos com "carta branca" a 25 personalidades

O festival Curtas Vila do Conde vai celebrar a 25.ª edição com a edição de um livro com textos de 25 convidados, que vão ter "carta branca" para escolher outros tantos filmes do passado do festival.

Em comunicado, a organização do Curtas Vila do Conde, que se realiza de 8 a 16 de Julho e volta ao Auditório Municipal, anunciou que "uma das iniciativas inseridas nas comemorações do 25.º aniversário é o lançamento de um livro que reúne 25 textos de reflexão, memória e ficção inspirados na experiência dos seus autores no Curtas Vila do Conde", assinados por "25 personalidades ligadas a áreas como o cinema, a música, o jornalismo e a literatura".

Realizadores, como Miguel Gomes; directores de fotografia, como Rui Poças; escritores, como Valter Hugo Mãe e Pedro Paixão; músicos, como Adolfo Luxúria Canibal e Paulo "The Legendary Tigerman" Furtado; críticos e programadores de cinema, como João Lopes e António Rodrigues, integram o naipe de convidados a escrever sobre a (sua) história do festival.

"Em complemento ao lançamento do livro, os 25 autores da publicação foram convidados a escolher um filme, apresentado numa das edições anteriores do Curtas Vila do Conde, para uma extensa carta-branca. Estas escolhas serão distribuídas em várias sessões de cinema que vão exibir obras de cineastas como Manoel de Oliveira, Federico Fellini, Jean-Luc Godard, Maya Deren, Artavazd Pelechian, Chris Marker, Hal Hartley, Miguel Gomes, Matthias Müller, Man Ray, Gus Van Sant e João Pedro Rodrigues, entre outros", acrescentou o Curtas.

O festival vai apresentar a 1 de Julho, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, "uma sessão especial com uma selecção dos filmes que integram esta 'carta branca'".

Adicionalmente, para comemorar os 25 anos de história, o festival está de volta ao Auditório Municipal, que "acolheu as primeiras 18 edições do Curtas Vila do Conde". Ali apresentará sessões especiais, concertos, performances e uma exposição fotográfica.

As sessões das secções principais do certame decorrem, como habitualmente, no Teatro Municipal de Vila do Conde (ex-Cine-Teatro Neiva), com extensões do programa à Solar – Galeria de Arte Cinemática. Seguindo também o figurino que fez a marca do Curtas Vila do Conde, a programação – que será apresentada nas próximas semanas – estende-se a outras áreas artísticas, como o vídeo, a performance, as artes visuais e a música.

