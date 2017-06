Dois suspeitos de tráfico de cocaína detidos no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a detenção de dois cidadãos estrangeiros, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.

PUB

Os suspeitos de 21 e 26 anos, de acordo com a PJ, transportavam a cocaína no interior do organismo, ingeridos em cápsulas, bem como numa bagagem de porão, a partir de "um país da América Latina".

A substância transportada “apresentava um elevado grau de pureza, sendo que caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 16200 doses individuais”, comunicam as autoridades.

PUB

Os suspeitos vão agora ser submetidos a um primeiro interrogatório. A operação no aeroporto decorreu em colaboração com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

PUB

PUB