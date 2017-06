Centeno garante mexidas no IRS para quem ganha até 20 mil euros por ano

O ministro da Finanças admitiu esta quarta-feira estar a desenhar uma medida para baixar o IRS para quem ganha entre os 7.000 e os 20.000 euros anuais. Em conversa com internautas através do Facebook, Mário Centeno disse que o Governo está a preparar para 2018 um alívio fiscal para quem está no segundo escalão do IRS.

Quem está "no segundo escalão têm uma taxa marginal muito elevada e estamos a desenhar uma medida que vai de encontro à necessidade de alívio fiscal nesse intervalo", respondeu quando lhe foi perguntado pelo alívio fiscal no imposto sobre os rendimentos. Esta medida abrangerá assim as pessoas que ganham entre 7.091 euros anuais e 20.261 euros.

Nesta resposta, Centeno não foi muito mais longe, não referindo como vai ser essa medida, ou seja, se fará através de um desdobramento dos escalões (o mais provável) ou se haverá outra medida fiscal. De recordar que o PS tinha proposto uma espécie de crédito fiscal para quem tinha mais baixos rendimentos, uma medida que Mário Centeno acarinhava, mas que não acolhe junto da esquerda.

"A motivação que temos ao repensar a estrututa do IRS é a de introduzirmos no IRS uma dimensão que permita uma progressividade do imposto adequada, mais justiça fiscal através do IRS e que se concentre nas famílias de menores rendimentos", referiu.

Esta é uma medida que está a ser negociada com o BE, PCP e PEV. O Governo apresentou no Programa de Estabilidade um alívio fiscal de 200 milhões de euros no IRS, mas os partidos que apoiam o Governo defendem um alívio mais alto. O PCP quer dez escalões de IRS (mais dois do que era antes da mexida de 2013), o BE quer um alívio de pelo menos 600 milhões de euros.

Desta resposta de Centeno percebe-se que o Governo não quer ir muito além daquilo que desenhou no Programa de Estabilidade, onde inscreveu os d200 milhões. Tanto o ministro como o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, têm falado sempre de modo geral nesta medida, abrindo a porta a algumas possibilidades. O próprio secretário de Estado falou em dois cenários diferente numa entrevista à Lusa: criar um patamar intermédio entre o primeiro e o segundo escalão de IRS ou alterar as actuais taxas do segundo escalão. “A criação de um escalão intermédio provavelmente entre o primeiro e o segundo escalões seria onde mais se justificaria”, afirmou então Rocha Andrade, insistindo que “as várias hipóteses têm de ser contempladas”, disse.

Ainda nas respostas aos internautas, foi perguntado ao ministro das Finanças sobre deduções com juros de crédito à habitação para quem comprou casa depois de Dezembro de 2011. Nessa resposta, Centeno não deu a garantia de mexer nas deduções fiscais com este tipo de despesa, referindo que há medidas de apoio à habitação (compra e arrendamento) como o Porta 65 ou as medida de apoio social do IHRU, mas depois acrescentou que o Governo vai ter particular atenção à habitação jovem.

"Temos de olhar para o conjunto destas medidas e avaliar as necessidades mais prementes quando elas se coloquem e apostar no IRS nas deduções para habitação própria e em particular olhar para a habitação para casasis jovens", referiu.

