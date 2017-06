Ataque em Londres: corpo da oitava vítima retirado do Tamisa

A polícia britânica anunciou que na terça-feira à tarde retirou do rio Tamisa o corpo de um homem. Segundo Guardian, esta será a oitava vítima dos ataques terroristas de sábado à noite em Londres.

O corpo foi encontrado pelos detectives “que estavam à procura de informação sobre Xavier Thomas, de 45 anos, um cidadão francês que não era visto desde a noite do ataque terrorista na London Bridge", informa um comunicado da polícia britânica, acrescentando que a identificação formal do corpo ainda não foi feita mas os familiares do francês foram informados da situação.

