Jovem espalha música por Viana para cumprir o “sonho” de estudar em Londres

Uma jovem guitarrista de Viana do Castelo, admitida numa das melhores escolas do mundo, vai “espalhar música” em vários espaços da cidade durante uma semana para conseguir os apoios necessários ao “sonho de estudar em Londres", informou a própria.

"O meu objectivo é chamar a atenção da comunidade da minha terra para a ajuda que vou precisar para chegar a Londres", afirmou à Lusa Bárbara Matos.

A jovem de 17 anos, foi admitida em Dezembro na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, em Londres, considerada uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do mundo, para frequentar a licenciatura em guitarra clássica.

"A sensação de ser admitida naquela escola, objectivo que tenho vindo a perseguir há tanto tempo, foi soberba. Foi, sem sombra de dúvidas, um sonho realizado. Ou parte dele. Resta-me, em Setembro, iniciar o ano lectivo em Londres", disse.

Explicou que a família "não tem condições financeiras para suportar os custos daquela formação" e que "tem vindo a desenvolver vários contactos com as autoridades da cidade no sentido de conseguir uma bolsa de estudo que lhe permita concretizar o sonho de criança".

Bárbara Matos adiantou que a câmara municipal lhe cedeu o centro cultural da cidade, para um espectáculo que vai realizar em Dezembro, e que, em Julho, irá abrir a 26.ª edição do festival "Jazz na Praça da Erva".

"Este é um novo percurso que tenho que fazer. Depois de todo o trabalho e dedicação. A ideia de não chegar a Londres é agonizante. Tenciono fazer os possíveis e impossíveis para levar o sonho até ao fim", referiu.

Para fazer frente aos encargos da licenciatura, mais de 10 mil euros por ano em propinas, despesas mensais de estadia, alimentação e transportes, a jovem guitarrista decidiu também "chamar à atenção da comunidade local" para o seu caso e, entre os dias 12 e 16 deste mês, vai "espalhar música" por creches, infantários e por uma instituição que acolhe bebés e crianças em risco, todos naquela da cidade.

Barbara Matos quer "levar música" às crianças para "dar a conhecer a sua paixão e motivar os mais pequenos".

A semana musical vai começar no infantário que frequentou em criança, o centro infantil Santiago da Barra e terminar na creche de Chafé, freguesia onde reside.

Durante aquela iniciativa "vai apresentar-se às crianças, dar a conhecer o instrumento que a acompanha há 19 anos e motivar os mais pequenos para a importância da música".

"Vou tocar uma canção infantil, realizar um jogo interactivo com as crianças, procurando envolvê-las com a guitarra e falar com elas, motivando o seu interesse pela música", explicou.

A Trinity College of Music foi fundada no centro de Londres em 1872 pelo Reverendo Henry George Bonavia Hunt. Em 1873, passou a faculdade de música da igreja tendo sido, três anos mais tarde, incorporada como Trinity College London.

A taxa de admissão naquela escola "é de cerca de 9,9%, o que a torna numa das universidades mais selectivas da Europa".

Em 2014, o talento de um outro jovem gerou uma onda de solidariedade na cidade, e até no país. A determinação do Fábio Fernandes e a situação de desemprego em que se encontrava o pai, ex-trabalhador dos Estaleiros Navais de Viana (ENVC), sensibilizou a Martifer, subconcessionária dos terrenos e infra-estruturas da empresa pública.

O grupo presidido por Carlos Martins decidiu conceder um apoio de sete mil euros para ajudar o jovem a chegar a Londres, onde se encontra, a estudar na Guildhall School of Music & Drama.

