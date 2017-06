Sair do Real por 180 milhões? "Nada é impossível", diz Ronaldo

Cristiano Ronaldo tinha afirmado no ano passado que gostaria de terminar a sua carreira no Real Madrid por ser o seu “clube do coração”. Mas, nesta quarta-feira, Ronaldo afirmou que “nada é impossível”, deixando em aberto uma eventual saída do clube madrileno, quando foi confrontado com a notícia do jornal desportivo A Bola dando conta de que estarão prestes a ser feitas propostas de 180 milhões de euros ao Real Madrid para contratar Cristiano Ronaldo.

A selecção nacional portuguesa viajou esta quarta-feira do aeroporto de Lisboa para a Letónia – onde jogará na sexta-feira (19h45) mais um encontro da fase qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018.

À saída do autocarro da selecção e à entrada do aeroporto, Cristiano Ronaldo foi abordado por um jornalista sobre a possível saída do clube dos “merengues”. Primeiro, o jogador português riu-se. Pouco depois, perante a insistência dos jornalistas que lhe perguntaram se era possível, Cristiano Ronaldo deixou uma resposta aberta: “Nada é impossível”.

O capitão da selecção nacional e vencedor de quatro Bolas de Ouro, que no sábado jogou e venceu a final da Liga dos Campeões pelo clube madrileno contra a Juventus (4-1), tem contrato com o Real Madrid até 2021. O 12.º título europeu conquistado pelo Real Madrid, o facto de Ronaldo ter marcado dois golos durante a final e se ter sagrado melhor marcador do campeonato, passando à frente de Messi, deixa o internacional português numa posição favorável para vencer a quinta Bola de Ouro.

