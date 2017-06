Candidato do PS a Vila do Conde aprovado por unanimidade

O secretário-geral do PS, António Costa, deverá marcar presença na apresentação da candidatura de António Caetano à Câmara de Vila do Conde, que está prevista para este mês. Na segunda-feira à noite, a concelhia do PS votou por unanimidade o nome do candidato que é actualmente vice-presidente do executivo liderado pela independente Elisa Ferraz.

“Face ao rompimento da dra. Elisa Ferraz, eu não podia fugir às minhas responsabilidades e estar disponível para o partido”, afirmou ao PÚBLICO António Caetano, depois da intervenção que proferiu esta terça-feira à tarde na sede da concelhia do partido. O candidato prometeu empenhar-se com dedicação na campanha, agradeceu a confiança que a comissão política do PS depositou em si e disse contar com todos para o combate de Outubro.

