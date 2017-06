Temer recebe perguntas da Polícia Federal e enfrenta julgamento decisivo em Brasília

A Polícia Federal brasileira enviou ao Presidente Michel Temer uma lista de 82 perguntas no âmbito da Operação Patmos, uma investigação que nasceu a partir do caso Lava Jato e que visa o chefe de Estado e o antigo candidato presidencial Aécio Neves após a divulgação de gravações de conversas com o empresário Joesley Batista sobre o eventual pagamento de subornos a figuras-chave do maior escândalo de corrupção de sempre no Brasil. A informação foi avançada na segunda-feira pelo jornal Estado de São Paulo.

O diário brasileiro afirma que o Edson Fachin, relator do processo Lava Jato no Supremo Tribunal Federal brasileiro, deu na semana passada 24 horas ao Presidente para responder às perguntas. Entre as questões enviadas estão interrogações sobre os motivos da reunião entre Temer e Batista, a 7 de Março, no Palácio do Jaburu, em Brasília. É desse encontro que resultam as gravações divulgadas pelo jornal O Globo, e que levaram a Polícia Federal a colocar o Presidente brasileiro sob suspeita dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Temer, recorde-se, nega todas as acusações, alegando que o áudio foi manipulado e que Batista é um “conhecido falastrão”, ou fala-barato.

O Presidente brasileiro enfrenta entretanto um desafio mais imediato. Esta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar Temer por suspeitas de financiamento ilegal da campanha presidencial de 2014, em que concorreu como número dois da então chefe de Estado Dilma Rousseff. O julgamento será complexo e potencialmente longo, mas se determinar a invalidade da candidatura, Temer será afastado da Presidência.

A acção julgada pelo TSE foi apresentada precisamente por Aécio Neves, outro dos protagonistas da Operação Patmos.

