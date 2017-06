Kuwait e Turquia perfilam-se como mediadores na resolução de crise no Golfo Pérsico

No meio da crise diplomática que se iniciou no Golfo Pérsico, com cinco países árabes a cortarem as relações diplomáticas e a fecharem as fronteiras com o Qatar, o Kuwait, um dos poucos países do Golfo que se manteve fora da disputa, e a Turquia posicionam-se como mediadores para resolver a situação através do diálogo. O emir do Kuwait já tem, segundo a Reuters, uma viagem marcada para a Arábia Saudita.

PUB

A Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos (EAU) foram quem primeiro anunciou as medidas contra o vizinho do Golfo tendo sido depois acompanhados pelo Egipto, o Governo internacionalmente reconhecido do Iémen (que se encontra exilado), a Líbia e as Maldivas, apontado como razão as ligações do Governo de Doha a grupos terroristas e ao Irão. Os primeiros encerraram mesmo as ligações aéreas, terrestres e marítimas provocando uma corrida aos supermercados no Qatar, país fortemente dependente das importações de alimentos.

De acordo com a Reuters, o líder do Kuwait, o emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, vai viajar para Riad para se reunir com o rei Salman procurando uma resolução para o conflito. A mesma agência diz que o líder qatarri, Tamim bin Hamad Al-Thani, já falou ao telefone com o homólogo do Kuwait, e decidiu esperar para ver o que será discutido no encontro com Salman adiando um discurso à nação marcado para esta terça-feira.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro dos Negócios Estrangeiros qatari, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, revelou à televisão sedeada em Doha, a Al-Jazira, que o Qatar está disposto a oferecer ao Kuwait a capacidade de “comunicar com as partes da crise e de tentar conter o assunto”.

Também a Turquia parece estar a mover-se para procurar uma solução para a crise através da diplomacia. Citado pelo Washington Post, o porta-voz do Governo de Ancara, Ibrahim Kalin, diz que o Presidente Recep Tayyip Erdogan já falou com os líderes da Arábia Saudita, Kuwait e Qatar sobre possíveis soluções, aproveitando a vantagem de possuir boas relações com todas as partes. “O Presidente Erdogan iniciou o esforço diplomático para resolver esta disputa entre amigos e irmãos na linha do espírito do mês sagrado do Ramadão”, afirmou Kalin.

Além de a redacção da Al-Jazira na Arábia Saudita ter sido encerrada, a autoridade de aviação de Riad revogou todas as licenças detidas pela Qatar Airways no reino e ordenou o fecho de todas as suas sucursais. Os cidadãos sauditas, dos EAU e do Bahrein ficaram igualmente proibidos de viajarem para o Qatar.

PUB

PUB