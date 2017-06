Concorrência analisa preços dos combustíveis nos painéis das autoestradas

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a "levar a sério" a análise dos preços dos combustíveis publicitados em painéis nas auto-estradas, informou esta terça-feira, na Assembleia da República, a presidente, Margarida Matos Rosa.

"É algo que estamos a levar a sério em termos de análise, foi uma análise que também nos foi pedida, no início deste ano, pelo secretário de Estado da Energia e esta componente dos painéis se funciona, ou não funciona, está a ser analisada", disse.

Na Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a responsável referiu estar também a merecer atenção o mecanismo de actualização dos preços com "cuidado para perceber por que é que em Portugal é diferente e se o é". Decorre também um diálogo com outras autoridades de concorrência para "perceber por que nunca tiveram a mesma situação, se é que não tiveram", acrescentou.

Ainda ao nível de energia, a responsável recordou o estudo divulgado em Março sobre gás de botija e quanto à liberalização do mercado de electricidade notou a "descida forte de preços no segmento empresarial e menos forte no segmento residencial".

"Estamos com um estudo em curso sobre gás natural, tendo em conta que o seu preço é um dos mais elevados na União Europeia e temos também em curso uma análise sobre combustíveis líquidos", informou Margarida Matos Rosa, garantindo haver espaço para a AdC "intervir e recomendar".

