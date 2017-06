Parte da maior colecção privada de Star Wars foi roubada

Cerca de 100 objectos pertencentes à maior colecção privada de Star Wars no mundo terão sido roubados. O seu proprietário, Steve Sansweet, alega que o responsável pelo furto terá sido um amigo de longa data. No seu site, Sansweet apela aos seguidores e a outros colecionadores que o ajudem a recuperar o material roubado.

A colecção encontra-se no Rancho Obi-wan, na Califórnia, o local onde Steve Sansweet expõe todos os objectos relacionados com a saga e que faz dele o maior colecionador no mundo. Os 100 objectos roubados estão avaliados em quase 180 mil euros, e são na sua maioria figuras vintage e “muito raras”.

Os roubos tiveram lugar entre o final de 2015 e início de 2016, mas só em Fevereiro deste ano o dono da colecção deu conta do sucedido, tendo decidido fazer um apelo aos fãs da saga Star Wars, esta segunda-feira, para que o ajudassem a reaver o material.

Este furto viu a luz do dia depois de um amigo de Sansweet, Philip Wise, também ele coleccionador e detentor de diversos sites ligados a Star Wars, ter revelado que tinha sido roubada uma figura de Boba Fett, conhecida personagem dos filmes. A confusão começou quando Zach Tann, distribuidor de brinquedos, avisou os coleccionadores de que tinha comprado a figura roubada a Wise.

Tann terá adquirido o objecto a Carl Edward Cunningham, amigo de longa data de Steve Sansweet, que acabou por ser acusado do roubo a Peter Wise. É sobre Cunningham, portanto, que agora recaem as suspeitas do furto no Rancho Obi-wan de Sansweet.

“Conheço o Carl há muitos anos, considerava-o um bom amigo e de confiança”, escreveu o Sansweet num comunicado, afirmando estar devastado por Cunningham ser alegadamente o autor dos roubos. “Não só os objectos foram roubados, como também levaram o nosso tempo, energia e capacidade de confiar incondicionalmente nas pessoas”, concluiu.

As autoridades foram contactadas e estão ainda a investigar o caso.

