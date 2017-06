Corte de relações com o Qatar é "perturbador", afirma Augusto Santos Silva

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, qualificou, esta segunda-feira, em Madrid, como "perturbadora" a decisão do Bahrein, Egipto, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iémen cortarem relações diplomáticas com o Qatar. "Haver cortes de relações entre países é sempre um elemento perturbador", defendeu, acrescentando ser necessário uma "boa concertação política e diplomática entre todos, e não perturbação".

Bahrein, Egipto, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos acusam o Qatar de apoiar o terrorismo e anunciaram a retirada dos diplomatas desse país dos seus territórios, a par de planos para cortar as ligações aéreas e marítimas, tendo a Arábia Saudita dado ainda conta de que também pretende encerrar a sua fronteira terrestre.

Para o chefe da diplomacia portuguesa, "este caso é ainda mais perturbador porque ocorre poucos dias depois de uma reunião de todos os países do Golfo com a nova administração norte-americana". Desse encontro "parecia ter saído uma mensagem de unidade e de envolvimento de todos no combate ao terrorismo", disse Augusto Santos Silva.

Na sequência dos anúncios de corte de relações diplomáticas, a coligação internacional liderada pela Arábia Saudita que intervém no Iémen anunciou a exclusão do Qatar devido ao "seu apoio ao terrorismo". Além da Arábia Saudita, Bahrein, Egipto, Emirados Árabes Unidos, integram a coligação internacional a Jordânia, Kuwait, Marrocos, Paquistão e Sudão.

Este sismo diplomático ocorre 15 dias depois de uma visita a Riade do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu aos países muçulmanos para agirem de forma decisiva contra o extremismo religioso. Estes desenvolvimentos representam um grave revés para o Qatar, que, independentemente do seu papel regional, vai acolher o Mundial de futebol em 2022.

