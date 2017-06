Falso alarme gera pânico e causa feridos em Turim

Milhares de adeptos que se tinham reunido na Piazza San Carlo, em Turim, para assistir à final da Liga dos Campeões entre a Juventus e o Real Madrid através de ecrãs gigantes, quando o rumor de uma possível explosão gerou uma onda de pânico que acabou por causar pelo menos 200 feridos, adianta o jornal italiano La Stampa.

PUB

“Ouvimos um estrondo e toda a gente começou a correr. Começámos a ouvir gritos e a determinada altura milhares de pessoas começaram a fugir da praça em que estávamos”, conta uma testemunha ao jornal italiano. “Parecia uma bomba”, acrescenta.

PUB

Apesar do receio de um possível atentado terrorista, a agência noticiosa italiana ANSA garante que nada passou de um “falso alarme”.

De acordo com a Associated Press, várias ambulâncias e viaturas de bombeiros foram deslocadas para a zona. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram algumas pessoas feridas e a fugir em pânico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O suposto estrondo poderá ter sido causado por um petardo ou pela queda de uma estrutura num parque de estacionamento subterrâneo, mas ainda não houve qualquer confirmação oficial do que terá causado o incidente. Há fotografias de várias pessoas feridas, mas não é para já possível identificar a origem dos ferimentos.

O falso alarme terá sido dado pelas 20h15, sendo que a polícia e os bombeiros estão de momento a tentar dispersar os últimos adeptos que se encontram no local depois da debandada. O Real Madrid conquistou neste sábado a sua 12.ª Liga dos Campeões, ao vencer a Juventus, por 4-1, num encontro disputado em Cardiff e no qual Cristiano Ronaldo marcou dois golos, bisando aos 20 e 64 minutos. Com este triunfo, o Real Madrid tornou-se na primeira equipa a conquistar a prova em dois anos consecutivos desde que a prova se passou a chamar Liga dos Campeões, em 1992/93. com Lusa

Piazza San Carlo in Turin right now pic.twitter.com/szDFYAMGox — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 de junho de 2017

PUB

PUB