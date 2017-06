Bombistas suicidas matam 19 pessoas em funeral em Cabul

Pelo menos 19 pessoas morreram este sábado em Cabul, capital do Afeganistão, depois de pelo menos três bombistas suicidas se terem feito explodir este durante um cortejo fúnebre. Segundo a BBC, mais de 100 pessoas ficaram ainda feridas no ataque, que teve como alvo o funeral de um dos cinco afegãos que tinham morrido esta sexta-feira em confrontos com a polícia.

“Havia sons de explosões por todo o lado e vi as minhas mãos e cara a arderem”, contou à Reuters Mohammad Azim, um dos feridos resultantes do atentado que recebia assistência num hospital de Cabul. “Havia pedaços de corpos por todo o lado”, acrescentou

As explosões deste sábado prolongam o terror vivido durante a semana na cidade. Na quarta-feira, um camião armadilhado explodiu no bairro diplomático de Cabul, causando mais de 90 mortos e 400 feridos. O ataque aconteceu numa das zonas teoricamente mais seguras da capital, e foi o mais grave de três episódios sangrentos a abalarem a cidade em apenas quatro dias.

O chefe do Executivo afegão e ex-candidato presidencial Abdullah Abdullah estava no cortejo fúnebre atacado este sábado, mas sobreviveu sem ferimentos às explosões. Já em 2014, na campanha para as presidenciais, Abdullah também sobrevivera a uma dupla explosão que vitimou cinco pessoas no centro de Cabul. Numa comunicação ao país através da televisão, Abdullah avançou pormenores sobre o ataque deste sábado, explicando que os bombistas suicidas se encontravam entre a multidão, e anunciou a abertura de uma investigação. Para já, desconhece-se a autoria do atentado, que não foi reivindicado por nenhum grupo. Os taliban negaram qualquer envolvimento, à semelhança do que fizeram após o mortífero ataque de quarta-feira no bairro diplomático.

Abdullah e o Presidente Ashraf Ghani eram precisamente o alvo da ira dos manifestantes que, na sexta-feira, saíram à rua em Cabul para protestar contra supostas falhas das autoridades que terão facilitado a ocorrência dos recentes atentados, pedindo a demissão dos dois líderes. Durante o protesto, confrontos entre manifestantes e a polícia causaram cinco vítimas mortais, incluindo o filho de um senador afegão, Mohammad Alam Izadyar, cujo cortejo fúnebre se realizava este sábado.

“O país está a ser atacado. Temos de permanecer fortes e unidos”, lê-se entretanto numa mensagem do Presidente afegão, Ashraf Ghani, no Twitter, que condena o ataque “ultrajante”.

Pres @ashrafghani condemns the outrageous attack on mourners burying the martyred.The country is under attack.We must be strong and united. — ??? (@ARG_AFG) 3 de junho de 2017

As autoridades têm advertido os afegãos contra a participação em manifestações, apontando um elevado risco de ataques contra aglomerados de pessoas. Nos últimos dias, foram reforçados postos de controlo no centro de Cabul e há veículos blindados a patrulhar as ruas.

