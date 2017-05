Ataque em bairro diplomático de Cabul provoca pelo menos nove mortos

A explosão de um carro em Cabul provocou pelo menos nove mortes e aproximadamente uma centena de feridos. Os números são avançados pelas autoridades locais e citados pela Reuters. O ataque aconteceu durante a manhã desta quarta-feira, no bairro diplomático da capital afegã que acolhe o palácio presidencial e várias embaixadas.

PUB

Um porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, detalhou à Reuters que o ataque ocorreu perto da entrada da embaixada alemã no país. “A bomba estava num carro armadilhado perto da embaixada alemã, mas há outras embaixadas e escritórios importantes aqui também. É difícil dizer com exactidão qual era o alvo do ataque”, afirmou.

A explosão destruiu vidros e arrancou portas a centenas de metros de distância. Dada a violência do ataque, é expectável que o balanço do número de vítimas aumente.

PUB

Imagens captadas no local mostram um cenário sangrento, de fumo e caos, e várias pessoas a tentar retirar os corpos das vítimas. Testemunhas locais citadas pela Reuters acrescentam ainda que a multidão rodeou as ambulâncias, enquanto os veículos tentavam sair do local do ataque, para identificar os corpos e as vítimas.

Ninguém reclamou ainda a autoria do ataque.

PUB

PUB