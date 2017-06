Zidane vai continuar... sem se achar o melhor treinador

O treinador do Real Madrid, Zinédine Zidane, confirmou no final do jogo em que conquistou a segunda Champions consecutiva que continuará à frente da formação "merengue", estando já a pensar no futuro, apesar de o momento ser de celebração.

"Estou muito feliz. É uma satisfação impressionante. Foi um ano espectacular. Felicito os jogadores pois não é fácil vencer a Liga dos Campeões", reagiu, sem reclamar o título de melhor treinador do mundo. "Não, nada disso", rematou o francês que deu o 12.º título de campeão europeu ao clube espanhol.

"Foi um ano espectacular, não podíamos pedir mais. A chave do êxito é que todos se sentiram importantes neste ano e todos se empenharam ao máximo. Esta é a minha casa. Agora vamos descansar e depois pensamos no próximo ano", acrescentou.

Cristiano Ronaldo esteve, obviamente, sob fogo na hora de recolher declarações dos vencedores, com o atacante português a mostrar toda a satisfação pela proeza. "É impressionante juntar a Champions à Liga. Foi uma final espectacular. Preparámo-nos para vencer e não falhámos", vincou o melhor marcador da prova, lembrando que houve um trabalho específico de gestão a pensar neste momento.

"As grandes decisões chegam no final da época e este ano tivemos o cuidado de preparar este momento. Estou muito feliz, pela equipa e por mim. Foi um grande jogo, com a Juventus a entrar bem, mas nós fizemos provavelmente a melhor segunda parte da temporada".

