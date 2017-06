Software malicioso Judy afectou milhões de dispositivos Android

A empresa de segurança informática Check Point estima que mais de 36 milhões de dispositivos Android tenham sido infectados por um software malicioso, encontrado em mais de 50 aplicações móveis da Google Play Store. Praticamente todas têm algo em comum: uma personagem chamada Judy.

PUB

A verdadeira extensão dos efeitos do software ainda é desconhecida, mas a Check Point diz que é possível que este seja o maior caso do género alguma vez detectado na loja da Google, que entretanto já removeu as aplicações afectadas.

O software afectou maioritariamente uma série de aplicações de jogos que continham a personagem Judy, criada pela empresa coreana Kiniwini, registada na loja do Google como Enistudio. Um dos jogos da empresa, Chef Judy: Picnic Lunch Maker, tem 4.2 estrelas e já foi descarregado mais de um milhão de vezes.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma vez instalada a aplicação, esta regista o aparelho com Android num servidor remoto e usao-o para abrir um site com anúncios, gerando assim receitas.

A firma de segurança Check Point estima que as várias aplicações da Enistudio tenham sido descarregadas entre 4,5 e 18,5 milhões de vezes. Outras aplicações foram afectadas pelo mesmo vírus.

Algumas destas aplicações estiveram na Google Play Store durante anos. Contudo, a equipa que está a investigar o caso diz que não é possível saber a partir de que altura é que foram infectadas e se o vírus comprometeu conteúdo dos dispositivos em que esteve alojado.

PUB

PUB