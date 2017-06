Daesh reivindica ataque em resort de Manila

O grupo islamista Daesh reivindicou no seu site de propaganda o ataque desta quinta-feira num resort na capital das Filipinas, Manila, diz a AFP. Foram ouvidos disparos e explosões no local e as imagens que estão a ser divulgadas mostram algumas pessoas feridas.

Segundo a CNN, um homem com o rosto coberto disparou contra os hóspedes num undo andar da unidade hoteleira, enquanto os empregados fugiam do local. No entanto ainda não existem informações oficiais sobre vítimas.

A CNN relata que a polícia, bombeiros e equipas de intervenção já estão no local.

O incidente ocorreu no Resorts World Manila que alberga hotéis, restaurantes, bares, um casino, cinema, teatro e um centro comercial.

O complexo turístico publicou uma série de tweets onde diz que a unidade está "fechada por relatos de um tiroteio por um homem não identificado", informando ainda que está a trabalhar com a polícia filipina para "garantir que todos os hóspedes e funcionários fiquem seguros". "Pedimos as vossas orações neste período difícil", diz ainda.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 de junho de 2017

O exército das Filipinas está envolvido num conflito com o grupo islamista Maute, com ligações ao Daesh, na ilha de Mindanau.

