Mercado automóvel cresce 13,5% em Maio

As vendas de todas as categorias de veículos progrediram 13,5% em Maio, face a igual mês de 2016, consolidando a tendência notada no mês anterior, com destaque para os ligeiros, informou esta quinta-feira a Associação do Comércio Automóvel De Portugal (ACAP).

Segundo informação da ACAP, o mercado automóvel cresceu 13,5% em Maio, na comparação homóloga, para 27.171 viaturas. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2017, a subida foi de 7,8% na comparação com o mesmo período em 2016, para 119.291 novos veículos automóveis.

Nos ligeiros de passageiros houve uma subida de 13,4% (23.652 viaturas), face a Maio de 2016 e em termos acumulados de 7,4% (102.351).

O líder das vendas foi a Renault, que registou um crescimento de 31,5% (3494 viaturas), na comparação mensal, e 27,9% (14.599) no acumulado.

No segundo posto, surge a Peugeot (mais 14,9% na comparação mensal e 11,1% no acumulado) e em terceiro a Volkswagen (com descidas de 0,3% e 2,7%, respectivamente).

Os maiores crescimentos foram registados pela Suzuki (233%) e Alfa Romeo (197,7%) e as maiores descidas nas marcas Lancia e Jeep (ambos que recuaram 100%, ou seja, não venderam nenhuma viatura no período em análise).

Em Maio, foram vendidos em Portugal 3.118 veículos comerciais ligeiros, o que representou um acréscimo de 15,5%. No período de Janeiro a Maio, o mercado ascendeu a 14.908 veículos, o que representou um aumento de 11,6% face ao período homólogo do ano anterior.

Nos pesados, em Maio houve um crescimento de 3,9% (401 veículos) em relação ao mês homólogo do ano anterior. Nos cinco primeiros meses, as vendas situaram-se em 2.032 unidades (mais 0,4%).

