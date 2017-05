Montenegro acusa Governo de ter “duas caras” nas questões dos precários e dos estágios não pagos

O líder da bancada parlamentar do PSD aproveitou a abertura das jornadas parlamentares para acusar o Governo de contradição, por tentar integrar os precários e, ao mesmo tempo, promover estágios não remunerados. “É um Governo com duas caras, uma em que aparece sempre sorridente e a cara do dia-a-dia, que é a destes malabarismos e subterfúgios”, apontou no discurso de abertura das jornadas, a decorrer em Albufeira, Algarve.

PUB

Luís Montenegro voltou à carga sobre os estágios não remunerados no centro de estudos jurídicos da Presidência do Conselho de Ministros, criados para avaliar a qualidade da legislação. “Vejam bem a importância que o Governo dá à avaliação da legislação” ao recrutar estagiários para a função, disse. “Com todo o respeito, requer uma dose de experiência”, afirmou.

Numa sala de um hotel junto ao mar, o líder da bancada também não esqueceu a referência que o seu homólogo socialista fez sobre a escolha de um destino turístico para realizar jornadas do PSD, enquanto o PS optou por uma região do interior. “Foi com grande estupefacção” que Montenegro disse ter ouvido o comentário de Carlos César a que chamou uma “’gaffe monumental’”, já que Bragança “também é um destino turístico” e esta actividade no Algarve - como noutras regiões do país – é “potenciadora de riqueza”. Sem nunca referir o nome do líder da bancada do PS, Montenegro dirigiu-se aos algarvios para dizer que o PS “não merece o apoio eleitoral que tem tido nas sucessivas eleições”.

PUB

Os socialistas voltaram ainda a ser o alvo do líder da bancada social-democrata por terem proposto que a decisão de permitir alojamento local em cada imóvel passe a pertencer ao condomínio. “Querem matar o alojamento local”, acusou.

Com o presidente do partido sentado na primeira fila entre os deputados, o líder da bancada assumiu que nem sempre o PSD sabe comunicar as suas propostas, lembrando iniciativas nas duas últimas sessões legislativas, desde que os sociais-democratas são oposição no Parlamento. “Parece que não temos iniciativa, parece que estamos sempre a falar dos mesmos temas”, afirmou, assumindo que, “às vezes”, são os próprios a esquecer-se das propostas apresentadas. E deixou um apelo aos deputados para fazerem um “esforço colectivo de afirmação vincada” das ideias.

PUB

PUB