Desemprego recua para 9,8% em Março, o valor mais baixo desde 2009

Em Março, a taxa de desemprego em Portugal fixou-se em 9,8%, uma ligeira redução face ao mês anterior (9,9%) e o valor mais baixo observado desde Fevereiro de 2009 (9,7%).

Os dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam ainda para uma estabilização da taxa nos 9,8% em Abril, uma percentagem que, a confirmar-se, coloca o desemprego abaixo da barreira dos 10% pelo terceiro mês consecutivo .

A taxa de desemprego definitiva para o mês de Março, nota o INE, não sofreu alterações face à estimativa provisória. A população desempregada foi estimada em 503,6 mil pessoas, o que representa uma queda de 0,9% face a Fevereiro (menos 4700 pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4.649.500 pessoas, tendo aumentado 0,4% (mais 18.100 pessoas) face ao mês anterior.

Estes dados são ajustados dos efeitos da sazonalidade.

Também recentemente o INE divulgou as estatísticas relativas ao primeiro trimestre de 2017 (que não são directamente comparáveis com as estatísticas mensais por terem uma metodologia diferente), quando o desemprego desceu para os 10,1%.

O objectivo do Governo é chegar ao final de 2017 com uma taxa de desemprego de 9,9%.

